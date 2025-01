JUSTIÇA

Thais Carla é intimada pela Justiça após denúncia por publicidade de jogos de azar

Influenciadora é investigada por suposta divulgação irregular de plataformas de apostas e terá que prestar depoimento em audiência virtual

A Justiça acatou a denúncia, e Thais foi intimada para prestar esclarecimentos em uma audiência de conciliação marcada para o dia 4 de fevereiro, às 17h30, de forma virtual, pela 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador (BA). A intimação foi expedida no início de dezembro, e seus advogados já estão acompanhando o processo para entender os desdobramentos do caso.