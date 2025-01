ESTRATÉGIA

Davi Brito revela fórmula para vencer o BBB: “O segredo está fora da casa”

Vencedor da 24ª edição do reality destaca autenticidade como principal estratégia e reflete sobre sua trajetória no programa

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, revelou o segredo que, segundo ele, foi decisivo para conquistar o prêmio do reality show. Em entrevista ao Gshow, o baiano enfatizou a importância de se manter fiel a si mesmo ao longo do jogo.

Recentemente, o ex-BBB voltou aos Estúdios Globo para gravar a vinheta da próxima temporada do programa. Durante a visita, ele reencontrou ex-companheiros de confinamento e trocou experiências com participantes históricos, como Babu Santana e Thelminha, reforçando a conexão com a história do reality.