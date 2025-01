NOSTALGIA

Nestlé relança Chocolate Surpresa com inovação digital e parceria com Roblox

Clássico dos anos 80 e 90 retorna em barras de 20g, celebrando a fauna brasileira e conectando gerações por meio de experiências virtuais

Com barras de 20g, a nova versão mantém a essência do original, trazendo ilustrações de animais da fauna brasileira, agora também esculpidos em alto relevo no chocolate. Os tradicionais cards colecionáveis foram atualizados para uma versão digital, acessada via QR Code nas embalagens.