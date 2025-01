BBB 25

Em homenagem a Gracyanne, McDonald's lança sanduíche com 10 ovos

Musa fitness revelou que come dezenas de ovos por dia

Com o início do BBB 25, os brasileiros têm acompanhado o vício fitness de Gracyanne Barbosa em ovos. A dieta da fisiculturista inclui 40 ovos por dia para manter a forma. O McDonald's entrou na brincadeira e turbinou um de seus sanduíches, o Egg Burguer, com a possibilidade de adicionar até 10 ovos.