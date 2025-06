ENTRETENIMENTO

Após dispensa militar, BTS se reúne e retoma atividades com evento global

Aniversário de 12 anos marca retorno do grupo e mobiliza fãs com celebrações em vários países

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de junho de 2025 às 01:26

O BTS Crédito: Reprodução

Há 12 anos, em 13 de junho de 2013, sete garotos sul-coreanos estrearam na vida artística com o sonho de mostrar sua música ao mundo. O que eles não imaginavam é que aquele debut os tornaria o maior fenômeno da música pop, com direito à fama global, discurso na ONU, influência significativa no PIB da Coreia do Sul e prêmios em série no mundo da música. Hoje é aniversário do BTS, e a data está sendo celebrada por fãs ao redor do mundo, porque o Bangtan Sonyeondan está prestes a inaugurar uma nova era na carreira. E, para a glória do ARMY, todos estiveram reunidos na última sexta-feira (13) no show do rapper J-Hope, que aconteceu na Coreia.>

V, RM, Suga e Jimin assistiram ao show de J-Hope Crédito: Reprodução

Esta não é uma celebração qualquer. Em 2025, a comemoração ganha um tom especial de reencontro. Quatro membros do grupo — Kim Namjoon, Kim Taehyung, Park Jimin e Jungkook — receberam a dispensa do serviço militar. O retorno foi acompanhado minuto a minuto pelos fãs e pela imprensa internacional. A cidade de Seul foi tomada por homenagens aos artistas: ônibus plotados, mensagens em fachadas de prédios, painéis em pontos de ônibus e metrô, carros de som e flores na entrada do prédio da Hybe, empresa que administra o grupo, que também exibiu na fachada a frase We are back, acompanhada dos símbolos do BTS e do ARMY.>

O mundo acompanhou a dispensa

Alguns dos momentos mais esperados foram a chegada dos artistas aos locais onde se apresentaram pela primeira vez já dispensados, para saudar a imprensa, e, em seguida, a transmissão ao vivo na sede da empresa. Apareceram mais contidos e tímidos do que o habitual, ainda emocionados com a volta para casa após um ano e meio longe da vida em sociedade, vivendo os treinamentos do exército e os desafios da vida militar em um país que ainda vive em estado de guerra, sem assinatura de acordos de paz. Admiradores do mundo inteiro queriam ouvir um pouco de suas histórias e, mesmo sem conseguir contar tudo ainda, Jungkook e Jimin — que estavam alistados na mesma unidade — encerraram a live na plataforma Weverse com 10 milhões de espectadores ao vivo.>

Kim Namjoon (RM) e Kim Taehyung (V) foram dispensados primeiro Crédito: Reprodução

Park Jimin e Jungkook concluíram o serviço militar no dia seguinte Crédito: Reprodução

A semana foi agitada para o ARMY, e a sexta-feira 13 trouxe sorte: a volta dos quatro membros coincidiu com a Festa, celebração anual do grupo. Houve ainda o lançamento da música Killin’ It Girl, do rapper J-Hope, dois shows dentro da programação de aniversário e a tão esperada reunião do grupo após quase três anos sem se apresentarem juntos. E eles estiveram presentes. No palco, J-Hope recebeu Jin e Jungkook, emocionando o fandom e os outros membros que assistiam do camarote. E, para alegria de todos, Suga apareceu. >

Jin, J-Hope e Jungkook Crédito: Reprodução

Isso, porém, ainda não é tudo. O fandom aguarda com ansiedade a volta definitiva do rapper Suga, último membro a deixar o serviço militar, no próximo dia 21. Às vésperas da dispensa, ele gravou um áudio em comemoração ao aniversário do grupo, que circulou pela internet.>

Os meninos que debutaram com No More Dream e visual dark estão de volta — agora como homens na casa dos 30, seguros de suas personalidades artísticas individuais, com novos planos para suas carreiras solo e em grupo. Além de álbuns individuais, o BTS soma 21 álbuns (completos e versões em japonês), além de alguns singles. Recentemente, o grupo se tornou o único ato asiático a ter 128 músicas com mais de 100 milhões de streams na plataforma Spotify.>

Eventos em Salvador

Na capital baiana, as comemorações pela volta do BTS começaram no final de semana anterior, com reunião de fãs em duas sessões esgotadas no Cine Bangtan, que exibiu, nos telões do cinema, shows do grupo. Houve também a abertura da turnê ARMY Day, que vai percorrer uma série de cidades até setembro. O evento contou com apresentações de grupos covers, aula de dança, sorteios de álbuns, lojinhas de produtos fanmade e gastronomia.>

ARMY Day Crédito: arquivo pessoal

Depoimentos de fãs

“Quando comecei a ouvir as músicas, me trouxeram conforto, porque eu estava tendo muitas crises de ansiedade. As letras do BTS resgatam pessoas da depressão.” — Andréia Rosário Lima, empreendedora e administradora da página ARMY Bahia>

“Acompanho o BTS desde o início, estive presente nos três shows que aconteceram no Brasil, e espero muito que todo mundo tenha a possibilidade de viver a emoção de vê-los ao vivo. Não é você que encontra o BTS — são eles que te encontram na hora em que você mais precisa.” — Carlos Levi, fundador e administrador nacional do ARMY Day>

“Eles transformaram a minha vida em um mar de amor e alegria. Conhecendo a história deles, eu entendi que a gente pode vencer qualquer coisa.” — Larissa Farias Menezes, estudante>

“Conheci o BTS em 2022, quando anunciaram a pausa. Esse período foi como esperar um amigo próximo que foi para muito longe.” — Claudiane Oliveira Pereira, estudante>

“Eu tinha preconceito e dizia que não tinha mais idade para isso, mas depois que passei a ser ARMY, me sinto uma pessoa mais feliz. Eu era extremamente depressiva e vivia doente, mas comecei a ver esperança em coisas que não via.” — Liz, membro da fanbase ARMY Bahia>

O que é o ARMY, afinal?

É o fandom, que além de servir como base de apoio, é tratado pelo BTS como um grupo de amigos. Uma das mensagens recorrentes dos membros é que os fãs se desenvolvam e cultivem o autoamor, cresçam, façam seu próprio caminho e não mantenham uma veneração cega pelo grupo — mas que se divirtam juntos nos shows.>

Além de dar streams nas músicas, garantir visualizações no YouTube e ir a shows, o ARMY também leva o BTS aonde o grupo não pode chegar pessoalmente, por meio de eventos e encontros. E mais: realiza doações financeiras espontâneas para causas sociais e ambientais. Recentemente, para comemorar a volta do integrante Kim Taehyung, um grupo de fãs fez doações significativas para projetos educacionais, enquanto outros organizaram campanhas de doação de sangue. Ações assim são comuns por ocasião dos aniversários dos artistas — datas em que os próprios membros também fazem grandes doações.>

No Brasil, a ONG Movimento ARMY Power (@movimentoarmypower) é um exemplo da influência que o BTS inspira. Desde janeiro de 2022, por meio da atuação de profissionais voluntários, são oferecidos, de ARMY para ARMY, atendimentos médicos, odontológicos, nutricionais, apoio psicológico, fisioterapia, aulas de idioma, consultoria jurídica, acolhimento a vítimas de violência e suporte ao empreendedorismo.>

Os números do projeto são expressivos:>

Mais de 7.000 vidas impactadas diretamente>

Mais de 300 profissionais nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social e empreendedorismo>