BBB25: Saiba quantos ovos Gracyanne Barbosa comeu no primeiro dia de confinamento

Musa fitness vai encarar desafio na xepa com escassez da proteína

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, que entrou no BBB 25 ao lado da irmã Giovanna, já está chamando atenção dentro da casa por um detalhe curioso: seu consumo de ovos. Apenas nas primeiras horas de confinamento, a musa já devorou nove unidades, e a edição do programa não perdeu tempo em brincar com a marca atingida.

Famosa por sua rotina alimentar rigorosa, Gracyanne já revelou fora do reality que chega a consumir 40 ovos por dia. No confinamento, no entanto, a quantidade limitada na xepa promete ser um verdadeiro desafio. “Eu como, gente, 40 ovos por dia! Vou ter que barganhar muito para poder comer esses ovos”, declarou, com bom humor.