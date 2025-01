CULINÁRIA

Conheça a receita original do autêntico pãozinho delícia da Bahia, criada por Elíbia Portela

Receita é fácil de fazer e usa apenas ingredientes simples

Qualquer baiano que se preze morre de orgulho de dizer que o pão delícia é cria nossa. Mais precisamente da chef Elíbia Portela, que também nos presenteou com quitutes como o boliviano.

Natural de Jacobina, no norte baiano, a cozinheira vive em Salvador, onde a iguaria é bastante popular. Por aqui, o pão delícia está presente em aniversários, casamentos, réveillon, natal e até São João. Existem várias receitas do pãozinho por aí, mas só uma é original. Aprenda a fazer:

-Em um recipiente, coloque o fermento no leite morno/brando (não pode ser quente), cubra com plástico filme e reserve por 15 minutos. O leite vai ficar com aspecto flocado, cheio de bolhas;