GASTRONOMIA

Veja 5 receitas para fazer com bananas muito maduras, quase estragando

Aprenda a não jogar comida fora

Descasque e corte as bananas em rodelas ou amassada (para o caso de doce em pasta) e reserve. Coloque o açúcar em uma panela com fogo baixo e mexa até que ele forme uma calda. Acrescente o cravo e a água (se quiser, coloque canela) e misture até que a calda volte a ficar líquida. Nesse momento, é normal que o açúcar 'empedre', mas ele volta a derreter.

Em seguida acrescente as bananas em rodelas ou amassadas na panela e mexa até elas ficarem cobertas. Mexa sempre pra ter certeza de que não está grudando no fundo da panela. Deixe cozinhar em fogo médio até que as bananas fiquem escuras, na cor de caramelo. Retire do fogo e coloque na geladeira. Sirva sozinho ou com creme de leite por cima.