TRETA

Baiana Aline vira alvo do primeiro sincerão do BBB: 'Quer aparecer mais que os outros'

Ela e o amigo Vinícius foram escolhidos duas vezes durante a dinâmica

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 23:48

A dupla Aline e Vinícius Crédito: Reprodução

A baiana Aline Patriarca e o amigo Vinícius foram alvos do primeiro Sincerão do BBB 25. A dupla Marcelo e Arleane escolheu os dois com a legenda: "Essa dupla não faz questão de se conectar". Depois foi a vez de Raissa e Edy colocarem a legenda "Essa dupla se acha protagonista" para Aline e Vinícius.

Ao todo participaram da dinâmica os emparedados Arleane e Marcelo; Diogo Almeida e Vilma; e Edilberto e Raissa; os líderes Aline e Vinícius e a dupla de Anjos Gabriel e Maike. A dinâmica consistia em escolher uma dupla, atrelá-la a uma legenda, "tirar uma foto" da dupla com essa legenda e colocar nas redes sociais.

Houve discussão: "Totalmente desnecessário [a dupla Aline e Vinícius] querer aparecer mais que os outros o tempo todo", disse Edilberto.

A baiana Aline não deixou barato: "Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer e bota uma cadeira no queixo. Cada um tem sua forma de se expressar". Ela também disse que esse era o jeito dela, faz parte da personalidade e que não estava preocupada com a opinião dos colegas.

Inicialmente, Marcelo e Arleane já tinham escolhido Aline e Vinícius para a foto com a legenda: "Essa dupla não faz questão de se conectar". O manauara justificou: "Ele [Vinícius] passa do meu lado e não troca um olhar. A Aline é mais sorridente. Eles falam tanto de justiça que não tiveram dignidade de se aproximar de mim e da Arleane, do Edy. De tentar uma conversa."