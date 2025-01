PM INFLUENCER

Polícia Militar diz que BBB Aline Patriarca pediu exoneração: 'Não terá mais vínculo'

Segundo a PM, o processo de exoneração está em tramitação e segue os procedimentos administrativos previstos



Wladmir Pinheiro

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 10:24

Aline Patriarca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Militar informou neste sábado (11) que a soldado Aline Patriarca, 32 anos, selecionada para participar do Big Brother Brasil 2025, entrou com pedido de exoneração do cargo.

Aline atuava como soldado do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) antes de entrar na casa. Formada em Direito, ela foi aprovada na corporação há dois anos e estava em estágio probatório.

A PM negou que Aline tenha pedido autorização para participar do programa, como informou familiares ouvidos pelo CORREIO. Em nota, a PM informou que o processo de exoneração está em tramitação e segue os procedimentos administrativos previstos.

'Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição', diz nota enviada à imprensa.

Três meses confinada

Familiares da agora BBB afirmam que a policial militar fez uma solicitação administrativa à corporação antes de entrar no BBB 25.

A ação acontece porque, como o reality dura cerca de três meses, os participantes empregados precisam solicitar o afastamento do trabalho.

Pessoas próximas à candidata afirmaram que Aline solicitou afastamento do trabalho e enviou pedido de licença conforme exige a lei. "Só depende da publicação do despacho do Estado", disse uma fonte ao CORREIO.

Aline ainda atua como influenciadora nas redes sociais, onde soma mais de 700 mil seguidores - sendo 375 mil só no Instagram. Ela costuma publicar vídeos de humor e comportamento.