QUERIDINHA DO PÚBLICO?

BBB 25: Baiana Aline Patriarca é a primeira pipoca a alcançar mais de 500 mil seguidores

Aline é dupla no BBB do seu melhor amigo, Vinicius Nascimento

Se destacando e levando o nome de Salvador para a casa mais vigiada do país, a baiana Aline Patriarca se tornou a primeira participante pipoca desta edição do BBB a alcançar um número inédito de seguidores no Instagram: mais de meio milhão.