MUDOU MUITO?

BBB 25: Médica revela transformação de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, após cirurgias

Antes e depois do procedimento impressiona e rende elogios

Desde o início do BBB 25, o rosto de Giovanna Jacobina foi um dos mais elogiados nas redes sociais. Contudo, imagens antigas logo começaram a viralizar, mostrando que a beleza da sister não é 100% natural. Nesta segunda-feira (20), a médica responsável pelas cirurgias da irmã de Gracyanne Barbosa, a doutora Katyuscia, liberou fotos que mostram comparações após as mudanças.

A Dra. Katyuscia realizou, em 2022, uma cirurgia ortognática em Giovanna, procedimento que reposiciona os ossos da mandíbula, e a uma rinoplastia, que altera o formato do nariz. "Paciente apresentava excesso vertical de maxila com deformidade esquelética do tipo classe II, e disfunção valvular nasal", escreveu ela sobre o procedimento.