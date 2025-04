ESTADO DELICADO

Leo Dias é internado na UTI após cobrir festival de Luan Santana: ‘Clinicamente estável’

Após férias na Ásia e maratona em transmissão de show, o jornalista segue em tratamento

O jornalista Leo Dias, conhecido por suas coberturas no universo das celebridades, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz – Rede D’Or, na unidade Itaim, em São Paulo, após ser diagnosticado com pneumonia. A internação ocorreu no dia 3 de abril, poucos dias depois de sua participação ao vivo na cobertura do último Luan City Festival, em que ficou mais de cinco horas no ar. >