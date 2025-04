BASTIDORES DA TV

Fã pede demissão da filha de Silvio Santos do SBT e recebe resposta da emissora

Reclamação no site Reclame Aqui sobre Daniela Beyruti no comando do canal viraliza, e resposta oficial do SBT surpreende usuários

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 07:56

Daniela Beyruti, presidente do SBT Crédito: Reprodução

Uma queixa inusitada envolvendo a atual presidente do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, viralizou nas redes após ser registrada no site Reclame Aqui. Um telespectador de Cariacica, no Espírito Santo, usou a plataforma para pedir, de forma direta, que a executiva fosse retirada do cargo de liderança da emissora. >

“Eu quero pedir para tirar a Daniela do comando do SBT, ajuda aí”, escreveu o usuário, evidenciando insatisfação com os rumos atuais da programação do canal.>

O que mais chamou atenção, no entanto, foi a resposta oficial do SBT à solicitação do telespectador. Em nota publicada na própria plataforma, a emissora paulista defendeu a permanência da filha do fundador à frente do canal. “Reforçamos que não será possível atender à solicitação, pois a Daniela é a proprietária da emissora e foi preparada para exercer essa função. Agradecemos a compreensão e seguimos à disposição para qualquer dúvida”, respondeu o SBT.>