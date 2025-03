REI DAS CARAVANAS

Afastado da TV, Roque usa sonda para se alimentar e se emociona ao lembrar de Silvio Santos

Ex-assistente de palco do SBT está em cadeira de rodas e recebe cuidados médicos em casa, segundo esposa

Roque, que trabalhou por décadas ao lado de Silvio Santos, ficou profundamente abalado com a morte do apresentador, ocorrida em agosto do ano passado. O impacto emocional foi tão grande que a família precisou mudar de casa para evitar lembranças dolorosas. “Ele não quer mais assistir programas de auditório nem ver as fotos dele com o Silvio. Desde que saiu do SBT e, principalmente, após a morte do Silvio, ele não é o mesmo, ficou muito debilitado. Tivemos que vender a casa e comprar outra, porque ele só chorava”, relatou Janilda.>