A FREIRA DESPIDA

Criado como menina, homem viveu como freira por 22 anos e engravidou religiosa

Frank Tavarez foi criado em conventos sem saber sua verdadeira identidade; história envolve segredos, amor proibido e uma reviravolta inesperada

Aos sete anos, Tavarez percebeu que era um menino, mas manteve o segredo por medo de ser expulso. “Eu nunca me banhei nem me despi na frente delas. Ia para um banheiro separado, usava roupas largas e até fingia ter menstruação”, revelou em entrevista ao El País em 1993. Mesmo após um exame médico confirmar seu sexo biológico, ele seguiu vivendo como freira por 22 anos, mudando de convento para esconder sua condição.>

No segundo convento em que viveu, Tavarez conheceu Silvia, uma religiosa por quem se apaixonou. O envolvimento amoroso entre os dois resultou em uma gravidez inesperada, levando à descoberta de sua verdadeira identidade. “De quem eu mais me apaixonei foi Silvia. Ela me perseguia o tempo todo no convento”, contou. O caso gerou um escândalo na Igreja e culminou na expulsão de Tavarez da vida religiosa.>