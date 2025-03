JUSTIÇA

Dado Dolabella perde processo contra Luana Piovani após vídeo polêmico: ‘Criminoso’

Ator acionou a Justiça alegando calúnia, mas juízes não acataram a denúncia; caso envolveu críticas ao seu relacionamento com Wanessa Camargo

O processo foi motivado por um vídeo publicado por Piovani em janeiro de 2024, logo após o anúncio dos participantes do BBB 24. Na gravação, ela criticava o envolvimento de Wanessa Camargo com Dolabella e mencionava as agressões cometidas por ele no passado. “De novo, o Brasil todo passa pano para um criminoso”, declarou a atriz na ocasião. Seis meses depois, Dolabella levou o caso aos tribunais, alegando que Piovani o perseguia há anos.>