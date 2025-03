CINEMA

'Vingadores: Doomsday' reúne X-Men e Quarteto Fantástico em crossover épico; veja quem ficou de fora

Elenco do novo filme da Marvel traz grandes retornos, mas algumas ausências intrigam os fãs

A Marvel Studios pegou os fãs de surpresa ao anunciar oficialmente o elenco de Vingadores: Doomsday, um dos filmes mais aguardados da nova fase do MCU. Com 27 nomes confirmados, o longa promete um crossover histórico, reunindo personagens dos X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico. O anúncio aconteceu na última quarta-feira (26), durante uma transmissão ao vivo no YouTube. >