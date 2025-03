PREJUÍZO MILIONÁRIO

10 anos depois, Kim Kardashian irá depor sobre assalto e sequestro que sofreu em Paris

Informação foi divulgada pelo site americano TMZ

A magnata foi assaltada à mão armada em sua suíte no No Address Hotel durante a Paris Fashion Week, na madrugada de 3 de outubro de 2016. Cinco homens mascarados a mantiveram refém enquanto roubavam US$ 10 milhões em jóias no meio da noite. Na lista dos itens está incluído um anel de US$ 4 milhões dado de presente pelo marido de Kim na época, o rapper Kanye West. >