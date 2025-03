DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Dado Dolabella quebra silêncio sobre vício em drogas: 'Cocaína e sintéticas'

Ator se abriu sobre batalha que viveu contra o vício e os impactos na sua vida

Elis Freire

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:02

Dado Dolabella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Dado Dolabella se abriu sobre as consequências do vício em drogas na sua vida. Hoje com 44 anos, o ator contou que está limpo há 15 anos, mas que viveu uma batalha árdua contra o vício. Tendo vivido uma juventude de 'bad boy', o artista disse que acabou cedendo à pressão social por curtir intensamente, de forma “regada”. >

"Na minha adolescência, juventude, até os vinte e poucos anos, a fase de descobertas para a vida, acabei caindo em festas da high society, onde tem tudo regado. Foi difícil sair, foram dois anos de redemoinho", contou Dado, em entrevista à Veja.>

O ex -marido de Wanessa Camargo revelou que as drogas quase o dominaram, mas ele buscou superar o vídeo para não perder sua essência. "Mas graças a Deus, tive um momento em que despertei, um clique, e falei: 'Nunca mais'. Foi quando eu senti que estava perdendo minha personalidade, quem eu era. A droga já estava fazendo com que eu fizesse coisas que eu não faria. Tirei totalmente da minha vida, mais de quinze anos limpo, quase vinte anos… Usei cocaína e outras drogas sintéticas", explicou à revista.>

Segundo ele, quando estava no auge do vício que ganhou a fama de "bad boy" entre o público. "A gente erra pra caramba aos 20 anos, e passa a vida inteira tentando acertar as besteiras daquela fase. Não é um privilégio meu, é da sociedade, que coloca as pessoas em uma grande arena", ressaltou, sobre a influência social quando o assunto é substâncias psicoativas. >