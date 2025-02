EITA...

A fila andou? Dado Dolabella é flagrado em clima íntimo com amiga de Wanessa

Segundo site, os dois estão hospedados no mesmo duplex, dividindo o quarto

Dado Dolabella foi flagrado em clima íntimo com uma amiga de Wanessa apenas dois dias após os dois terminarem a relação. A dupla foi vista em uma piscina de hotel. As informações são do portal LeoDias.>