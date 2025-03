PARCIAL

Enquete BBB 25: Brother e sister estão empatados para serem eliminados no Paredão

10ª Paredão entre Aline, Maike e Diego está indefinido

Elis Freire

Publicado em 24 de março de 2025 às 16:46

auto-upload Crédito: auto-upload

A votação está extremamente acirrada na Enquete BBB 25 do Correio. No décimo Paredão do Big Brother Brasil 25 nada parece estar decidido. Há poucos minutos uma virada aconteceu, mas agora está tudo empatado. A baiana Aline e o paulista Maike aparecem os dois com 47% dos votos para sair da casa, enquanto Diego Hypólito aparece com apenas 5%.>

Mais cedo, Aline liderava e era apontada como provável eliminada com 49%, depois Miaike ultrapassou a baiana; agora, os dois estão com a mesma porcentagem na parcial. Com quase 13 mil votos registrados até o momento e há pouco mais de 5h do programa, o desfecho do 10º Paredão ainda é imprevisível.>

Enquete do 10º Paredão do BBB 25>

Quem você acha que deve sair do programa: Aline, Diego ou Maike? Vote na enquete do CORREIO.>

Como votar?

A enquete do CORREIO segue aberta, e os leitores podem votar para decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. O resultado final será definido pela votação oficial no site do Gshow.>