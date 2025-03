ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Baiana eliminada? 10º Paredão tem votação acirrada e pode ter virada

O décimo Paredão segue indefinido, com Aline liderando a enquete, mas Maike se aproxima

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:07

Aline, Diego e Maike disputam a preferência do público Crédito: Reprodução/TV Globo

O décimo Paredão do Big Brother Brasil 25 promete fortes emoções nesta reta final de votação. De acordo com a Enquete BBB 25 do CORREIO, a disputa está acirrada, com Aline liderando com 49% dos votos para ser eliminada. No entanto, Maike segue logo atrás, com 46%, enquanto Diego Hypolito aparece distante, com apenas 5%. >

Com mais de 10 mil votos registrados até o momento, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é mínima, com apenas 3% separando Aline de Maike. Com isso, o desfecho do Paredão segue imprevisível, e os fãs do programa estão acompanhando atentamente a reta final da votação.>

Enquete do 10º paredão do BBB25 >

Quem você acha que deve sair do programa: Aline, Diego ou Maike? Vote na enquete do CORREIO.>

A formação do Paredão>

A berlinda da semana começou de forma antecipada, com a tradicional ação do Big Fone. No sábado (22), Eva e Maike foram emparedados por Vinícius, que teve o poder de indicá-los ao Paredão. Em seguida, Delma, que conquistou o Poder Curinga e o Poder Marreta, salvou Eva e ainda garantiu imunidade para a bailarina.>

Em outro movimento da semana, o anjo João Gabriel imunizou seu irmão João Pedro, enquanto a líder Renata indicou a baiana Aline, que não teve a chance de disputar a Prova Bate-Volta. Vilma e Diego foram os mais votados pela casa e, junto com Maike, disputaram a salvação na Prova Bate-Volta. Vilma conseguiu escapar da eliminação e permanece no jogo.>

Votação e como participar>

A enquete do CORREIO segue aberta, e os leitores podem votar para decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. O resultado final será definido pela votação oficial no site do Gshow.>