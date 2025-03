DE VOLTA À ROTINA

Gracyanne Barbosa relata desafios para retomar treinos após o BBB 25

Influenciadora compartilha rotina de exercícios e desabafa sobre mudanças no corpo pós-reality

Fora do Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa está retomando sua rotina intensa de treinos e compartilhando cada passo dessa jornada com seus seguidores. A influenciadora fitness revelou que enfrentar a volta aos exercícios tem sido mais difícil do que esperava, especialmente após quase três meses confinada. >