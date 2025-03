REALITY SHOW

Que horas começa o BBB 25? Veja o horário do 'Sincerão' nesta segunda (24)

Reality show vai ao ar após a novela das 21h e traz mais uma noite de embate entre os confinados

O Big Brother Brasil 25 exibe mais um "Sincerão" nesta segunda-feira (24), prometendo movimentar o jogo com dinâmicas que geram polêmica dentro da casa. O programa está previsto para ir ao ar por volta das 22h30 (horário de Brasília), logo após a novela das 21h, "Mania de Você". De acordo com a grade da TV Globo, a exibição está marcada para 22h25, mas é recomendável ficar atento à programação ao vivo para não perder nenhum momento. >

Os fãs do reality podem acompanhar a transmissão na TV aberta pela Globo e no canal Multishow. Para quem deseja assistir sem cortes, o Globoplay oferece a opção de câmeras ao vivo 24 horas, disponível para assinantes do plano básico da plataforma. Além disso, a edição completa do programa também pode ser vista na plataforma de streaming, logo após a exibição na TV.>

Horário do BBB no Globoplay >

As câmeras ao vivo da casa mais vigiada do Brasil estão acessíveis durante todo o dia para os assinantes do Globoplay. Já a versão editada do programa é disponibilizada no streaming após a transmissão na TV Globo, permitindo que os espectadores assistam aos melhores momentos a qualquer hora.>