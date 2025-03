TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta segunda (24/3)?

Obra tem atuações de Rodrigo Santoro e Antonio Banderas

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta segunda-feira (24) o filme Os 33 (2015). A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília. >

Capiapó, Chile. Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda (Antonio Banderas), precisam racionar o alimento disponível. Paralelamente, o Ministro da Energia Laurence Golborne (Rodrigo Santoro) faz o possível para conseguir que os mineiros sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas e o próprio tempo. >