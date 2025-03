BBB 25

João Gabriel vence prova do anjo e coloca Guilherme no Castigo do Monstro

Anjo imuniza um participante no Paredão deste domingo (23)

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 20:33

O gêmeo João Gabriel vence 10ª prova do anjo do BBB 25 neste sábado (22) Crédito: Reprodução/Globoplay

João Gabriel venceu a Prova do Anjo após uma disputa acirrada neste sábado (22). Além do poder de imunizar alguém no próximo Paredão, o salva-vidas de rodeio também ganhará o tradicional almoço do Anjo e um vídeo de sua família. >

Desta vez, a Prova do Anjo foi um desafio de agilidade, no qual os participantes testaram a comunicação e a estratégia em duplas. A disputa contou com dez competidores, enquanto dois brothers foram vetados por meio de um sorteio prévio. Os baianos Vinícius e Aline ficaram de fora da prova após serem vetados por Maike e João Pedro, respectivamente.>