O que é 'pomba suja'? Eva põe Vinicius contra a parede ao vivo no BBB 25 e irrita baiano: 'Dá um Google'

Aline se revoltou após acusações contra o amigo e se meteu na briga

As indicações de Renata para o Na Mira do Líder fizeram render novamente um assunto dentro da casa do BBB 25: o que é pomba suja? Isso porque, na noite desta sexta-feira (21), após a dinâmica, ainda no programa ao vivo, Eva questionou Vinícius sobre o significado do termo, que foi utilizado pelo baiano durante o Sincerão da última segunda-feira. >