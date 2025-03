BAIANIDADES

'Pomba suja': entenda gíria regional usada por Vinícius no BBB 25 que causou indignação

Fala do baiano viralizou nas redes nesta terça-feira (18)

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de março de 2025 às 22:12

Vinícius no Sincerão Crédito: Reprodução

A cada edição do BBB, novos memes e bordões grudam na boca do povo e entram para a história do reality. Contudo, algumas gírias regionais causam confusões e polêmicas entre os brothers e os espectadores. Agora foi a vez do baiano Vinícius utilizar a expressão ‘pomba suja’ no Sincerão. A fala viralizou nas redes sociais e causou indignação dos internautas, que associaram, de forma errada, o jargão à prostituição. >

Mas, afinal, o que significa ‘pomba suja’? o CORREIO te conta. >

Vinícius Nascimento usou a gíria durante uma discussão com as bailarinas Eva e Renata na noite da última segunda-feira (18). Sem entender o significado da expressão, as cearenses se sentiram ofendidas com o adjetivo e, em seguida, pediram respeito. >

No X, antigo Twitter, internautas baianos levantaram o debate sobre o que essa expressão quer dizer e rebateram os comentários afirmando que se refere às mulheres em situação de prostituição. >

“Sou soteropolitana e pomba suja é pessoas que fazem coisa errada, falso, mentiroso e trapaceiro. Nunca foi prostituta”, escreveu uma seguidora. “Tá longe de significar prostituta como estão querendo colocar. Sou baiana e sempre usaram no sentido de se referir a uma pessoa malandra e sem moral”, disse uma segunda. >

Nas redes, curiosos também viralizaram um vídeo de Ivete Sangalo cantando uma canção que cita ‘pomba suja’. O trecho foi retirado da apresentação da artista no Festival de Verão em 2013, onde canta uma versão do hit coreano 'Gangmam Style'. >

Em entrevista ao Gshow, o ex-participante do reality, o baiano Lucas Pizane, esclareceu as dúvidas sobre o significado da gíria. "Pombo sujo é alguém que não é confiável, uma pessoa que, aparentemente, está no caminho errado das coisas, uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também”, explica. >