HOMENAGEM

Lexa se emociona e faz desabafo após a morte da filha: "Eu fiz a minha canção favorita"

Após o luto pela perda da filha, cantora compartilha sua dor com os seguidores e fala sobre o processo de cura

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2025 às 21:23

Lexa Crédito: Reprodução

Na noite desta sexta-feira (21), a cantora Lexa usou suas redes sociais para fazer um emocionante desabafo sobre o luto que vem enfrentando após a morte de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após nascer. A artista compartilhou com os seguidores sua dor e também os avanços de sua jornada de recuperação. >

"Oi, gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui, a última vez que eu apareci foi em janeiro. Tinha algumas coisas [para falar], mas eu não tinha vontade. Agora, depois do dia especial que tive, fiquei com vontade de conversar com vocês", iniciou a cantora, agradecendo o apoio dos fãs durante esse momento difícil.>

Lexa, que está aos poucos retomando sua rotina, revelou que tem se aproximado de outras mães que também passaram por perdas semelhantes: "Eu conversei com tantas mães e eu pude já ser apoio de muitas mães também. Então, cada dia é um dia. Tem dia que estou um pouco melhor e tem dia que choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor", afirmou emocionada.>

Além de compartilhar seu processo de cura, Lexa anunciou que fez uma música especialmente dedicada à filha Sofia. "Hoje eu fiz a minha canção favorita. Hoje eu fiz uma música para minha princesa, meu amor. Eu cantei com toda força do meu ser, com minha alma mesmo", revelou. Em uma legenda ao vídeo, a cantora escreveu: "Foi muito especial. Filha, mamãe fez com todo o amor pra você.">

A perda de Sofia foi precedida por complicações na gravidez, quando Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e Síndrome de Hellp, o que a levou a ser internada semanas antes do parto. A filha era fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna.>