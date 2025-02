LUTO

Emocionada, Lexa anuncia morte da filha Sofia: 'Não tenho forças nem para andar'

Cantora foi internada após quadro grave de pré-eclâmpsia

A artista foi internada com seis meses de gestação, após um quadro grave de pré-eclâmpsia. As chances de sobrevivência do bebê eram de 25%. Sofia chegou a nascer no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e morreu no dia 5.>