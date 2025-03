FINAL FELIZ?

Camila Pitanga se emociona com o fim de 'Beleza Fatal' e revela surpresa para os fãs no último episódio

A protagonista da novela compartilhou suas emoções com os seguidores e fez uma declaração emocionante sobre o sucesso da trama

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2025 às 18:24

Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram

O último capítulo de Beleza Fatal, novela do streaming Max, será exibido nesta sexta-feira (21), e Camila Pitanga, protagonista da produção, não escondeu a emoção ao se despedir de sua personagem, Lola Fernandes Argento. A atriz, visivelmente emocionada, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais como o fim da trama a afetou e agradeceu ao carinho do público. >

Com os olhos marejados, Pitanga abriu o coração e falou sobre a experiência vivida durante as gravações: "Gente, eu nem dormi direito. Ai, é muita coisa, são muitas camadas e muita alegria. Eu estava viajando, né? Então, voltando para o Brasil e passeando aqui por São Paulo, tanto carinho recebido, gente. É tão emocionante, tão especial mesmo. Desculpa, fiquei emocionada! É porque é muito lindo poder sentir no corpo a corpo o entusiasmo das pessoas, a alegria e a honra de estar com uma personagem icônica que está sendo celebrada por tanta gente", disse em seu Instagram.>

Além de celebrar o sucesso de Beleza Fatal, Camila Pitanga também fez questão de destacar o impacto de sua personagem, uma figura representativa para o público gay, e agradeceu aos envolvidos na produção. “E um ícone gay, que eu acho incrível, me sinto o máximo por isso, furando tantas bolhas e podendo fazer a ponte de valores que eu acho que são muito importantes. Só para dizer da minha gratidão a todo mundo, Raphael Montes, my love. Maria de Médicis, Coração da Selva e toda a equipe técnica, elenco, eu sou gratidão. MAX, WBD, eu sou só gratidão e alegria. Hoje é o último episódio! Eu vou entrar numa dessas watch parties por aí, sabia?”, comentou ela, se referindo às festas virtuais de exibição do último capítulo.>