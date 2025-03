SAÚDE

Calvície? Dermatologista explica doença que fez Xuxa optar por implante capilar

A apresentadora falou abertamente sobre o procedimento, seu diagnóstico e o impacto emocional da queda de cabelo

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2025 às 17:00

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel compartilhou com seus seguidores e o público em geral que recentemente passou por um transplante capilar para tratar a alopecia androgenética, condição que causa a queda de cabelo e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente mulheres. Em uma entrevista ao EXTRA, a apresentadora detalhou o procedimento e suas expectativas para o resultado. >

"Eu tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias. Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar", explicou Xuxa, falando sobre as etapas do procedimento. Ela também esclareceu que não estava buscando ter "muito cabelo", mas sim um visual mais natural, que "não deixasse as falhas aparecendo".>

Já em janeiro de 2025, Xuxa havia revelado ao público, durante sua participação no programa Casa de Verão, do GNT, que havia sido diagnosticada com alopecia androgenética. Naquela ocasião, a apresentadora comentou sobre o desejo de raspar a cabeça para não precisar mais depender de medicamentos e tratamentos para a queda de cabelo.>

A alopecia androgenética, explicada pela dermatologista Marília Acioli, é uma doença que provoca o afinamento progressivo dos fios de cabelo, sendo mais comum em homens, mas também afetando mulheres. “Muita gente confunde a alopecia androgenética com queda de cabelo, mas, na verdade, é uma condição onde os fios ficam cada vez mais finos até deixarem de crescer. Ela é mais frequente em homens, mas pode afetar ambos os sexos”, esclareceu Acioli.>

Para as mulheres, a alopecia costuma afetar principalmente a região do topo da cabeça e as entradas. Além disso, pode estar associada a outros problemas de saúde, como irregularidade menstrual, acne e até obesidade. Já nos homens, a condição geralmente começa com o afinamento dos fios nas entradas e no topo da cabeça. A dermatologista também acrescentou: "Nos homens, os fios começam a ficar mais finos e sem peso, o que torna o cabelo mais frágil e suscetível à queda.">

O transplante capilar realizado por Xuxa consiste na técnica conhecida como FUE (extração de unidades foliculares), onde folículos de áreas com boa densidade capilar são retirados e implantados nas zonas com menos fios. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), essa técnica tem mostrado ótimos resultados para tratar a calvície e o afinamento capilar.>

A alopecia androgenética tem uma forte relação com a genética, e pode ocorrer tanto do lado materno quanto paterno da família. "É uma condição genética, e em algumas famílias podemos ver irmãos com níveis diferentes de calvície. Pode afetar tanto homens quanto mulheres", explicou a dermatologista Marília Acioli.>

Agora, com o transplante realizado, Xuxa espera recuperar um aspecto mais natural e sentir-se mais confortável com sua aparência. "Eu só queria um cabelinho legal, sabe? Que não ficasse aparecendo as falhas", comentou a apresentadora, que continua a dividir sua experiência com seus fãs.>