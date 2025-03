DEMISSÃO

RedeTV! demite Geraldo Luís após apresentador perder dois programas: ‘Fim de um ciclo’

O apresentador, que chegou à emissora em 2023, lamenta o término da parceria e agradece à equipe e ao público

O apresentador Geraldo Luís não faz mais parte do quadro de funcionários da RedeTV!. A demissão do comunicador ocorre após a perda de dois programas que comandava na emissora: Geral do Povo e Ultra Prêmio Show. Dez dias depois de ser desligado de suas atrações, o apresentador confirmou o término de seu vínculo com o canal. >