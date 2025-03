PARCERIA DE LOIRAS

Xuxa e Angélica cantam juntas pela primeira vez em nova música do ‘XSPB’

Faixa “Qual a Cor da Amizade?” integra o “Xuxa Só Para Baixinhos 14”, que chega às plataformas digitais em 27 de março

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2025 às 12:14

xUXA Crédito: Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel e Angélica surpreenderam os fãs ao se unirem em uma canção inédita. A música “Qual a Cor da Amizade?” faz parte do projeto “Xuxa Só Para Baixinhos 14 - Cores”, um álbum visual que será lançado no dia 27 de março no YouTube e em plataformas de streaming. >

Na gravação do clipe, as apresentadoras se emocionaram com o significado da canção, que celebra a amizade e a diversidade. O novo trabalho marca o retorno de Xuxa ao universo infantil, trazendo 13 faixas inéditas, além de efeitos especiais para encantar o público.>

XSPB retorna em 2025 com novidades>

O álbum também conta com a participação de Junno Andrade, marido da artista, na composição das canções. “O Junno, junto com uma galera, compôs as músicas. E tem uma turma boa fazendo os desenhos, a edição, a sonorização… Planejamos lançar em março. E, quem sabe, correr atrás do Grammy”, disse ela, animada em entrevista à imprensa.>

Com a evolução do consumo de música e vídeos, Xuxa aposta no streaming como principal meio de distribuição do novo projeto. “O mais difícil é me acostumar que não temos mais DVD, o CD… Agora precisamos nos adaptar às mídias e plataformas. É um desafio bacana”, afirmou.>