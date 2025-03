REALITY SHOW

Relembre os participantes do Big Brother Brasil que já morreram

Ao longo de mais de duas décadas de reality show, alguns ex-BBBs tiveram suas trajetórias interrompidas precocemente

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2025 às 10:25

Três participantes da são da 9ª edição Crédito: Reprodução

Desde a estreia do Big Brother Brasil em 2002, mais de 300 participantes passaram pela casa mais vigiada do país. No entanto, ao longo desses 23 anos, alguns ex-BBBs já faleceram, seja por doenças ou tragédias. O primeiro caso ocorreu com Edílson Buba, do BBB 4, seguido por três participantes da 9ª edição. >

Edílson Buba (BBB 4)>

Edílson Buba, participante do BBB 4 Crédito: Reprodução

Edílson faleceu em novembro de 2006, aos 34 anos, vítima de um câncer no abdômen. Após sua participação no reality, o empresário curitibano fundou uma ONG voltada para o auxílio de dependentes químicos. Ele também se tornou um dos primeiros ex-BBBs a posar nu para a revista G Magazine.>

André Cowboy (BBB 9)>

André Cowboy, participante do BBB 9 Crédito: Reprodução

André de Almeida, conhecido como Cowboy, participou do BBB 9 após ser escolhido na Casa de Vidro ao lado de Maíra Cardi. Ele ficou apenas 12 dias no jogo, sendo eliminado em um paredão contra Naiá Barros e Josy Oliveira. Em junho de 2011, aos 37 anos, André foi assassinado em sua chácara no interior de São Paulo. Ele deixou esposa e três filhos.>

Norberto Carias dos Santos, o Nonô (BBB 9)>

Nonô, participante do BBB 9 Crédito: Reprodução

Aos 72 anos, Nonô foi um dos participantes mais velhos a entrar no Big Brother Brasil. Eliminado no segundo paredão da edição, ele faleceu em julho de 2017, vítima de um câncer. Antes de entrar no reality, era contador e, após se aposentar, tornou-se ator e radialista em São Carlos, no interior de São Paulo.>

Josy Oliveira (BBB 9)>

Josy Oliveira, participante BBB 9 Crédito: Reprodução