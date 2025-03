TUDO BEM

Neymar quebra o silêncio em meio a polêmica de traição

O jogador postou fotos e vídeos ao lado de Bruna Biancardi, mostrando que a relação continua sólida

O Brasil inteiro está comentando a suposta traição de Neymar, e o jogador deu um "recado" silencioso e direto aos comentários. Após passar o dia em uma casa de praia com a família, o jogador postou uma foto ao lado de Bruna Biancardi, sua namorada, com um emoji de coração.>

Mostrando que está tudo bem na relação, o craque publicou uma foto com Bruna e a filha Mavie, de um ano. Na imagem, ele está dando água de coco para a pequena, enquanto ela é segurada pela mãe. A família estava na casa de praia do jogador em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro.>