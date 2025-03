ANY AWUADA

Suposta amante de Neymar abre perfil de conteúdo adulto; veja valores

Any Awuada já é o quinto perfil mais acessado na Privacy e menciona o jogador na bio

Marina Branco

Publicado em 18 de março de 2025 às 16:30

Modelo Any Awuada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O nome da internet nos últimos dias tem sido Any Awuada, garota de programa que afirma ter se relacionado com Neymar na festa à qual o jogador teria ido na semana passada. Aproveitando a fama que recebeu ao comentar sua experiência com o jogador, Any abriu um perfil em plataforma de conteúdo adulto.>

Any, de 24 anos, ganhou fama desde a festa no sítio em Araçoiaba, interior de São Paulo, que teria contado com a presença do jogador. Desde então, ela abriu conta e já se tornou o quinto perfil mas acessado na Privacy, plataforma adulta na qual ainda não tem muitas postagens.>