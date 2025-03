MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Any Awuada afirma que Neymar não usou preservativo; jogador teria usado adesivo não reconhecido pela Anvisa

Não existem registros de nenhum adesivo masculino que evite gravidez no Brasil

Entre as muitas perguntas respondidas sobre a suposta noite que a garota de programa Any Awuada passou com Neymar, veio o pronunciamento quanto ao uso de preservativo ao se relacionar com o jogador. Segundo ela, ele não usou camisinha, mas usou uma espécie de adesivo.>