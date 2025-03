MAIS UM CAPÍTULO DA POLÊMICA

Mulher foi ao banheiro e tentou 'injetar' esperma de Neymar para forçar gravidez; entenda

Any Awuada contou história bizarra sobre o que teria acontecido em festinha com o jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2025 às 09:48

Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar Crédito: Reprodução

A acompanhante Any Awuada, que diz ter feito sexo com Neymar durante uma festinha no interior de São Paulo, deu mais detalhes sobre o suposto encontro íntimo. Em entrevista para o podcast LinkVip, na última segunda-feira (17), a criadora de conteúdo adulto fez uma revelação chocante e afirmou que uma amiga tentou engravidar do camisa 10 do Santos.>

Any comentava sobre a relação sexual com o jogador quando o apresentador Bruno Tálamo questionou se ela havia pensado na possibilidade de ter engravidado do atleta. A acompanhante disse que não chegou a pensar nisso, mas deu detalhes bizarros sobre o que teriam ocorrido logo após o sexo com o craque.>

"Logo após ele [ejacular] no meu rosto, eu fui ao banheiro com outra menina e a outra menina tentou", disse Any. Tálamo demonstrou não entender bem o que a mulher contou, e então a apresentadora Gizelly Bicalho esclareceu.>

Ele gozou na cara dela e aí a menina foi no banheiro para ajudar a limpar, ela passou a mão na ejaculação do Neymar e enfiou para ver se engravidava Gizelly Bicalho Apresentadora do LinkVip