Amiga de Bruna Biancardi defende Neymar após suposta traição: 'Seres humanos'

Shantal Verdelho opinou sobre a polêmica nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2025 às 14:29

Shantal defendeu Neymar em suposta traição a Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Shantal Verdelho comentou nas redes sociais sobre a suposta nova traição de Neymar. A empresária, que é amiga de Bruna Biancardi, disse acreditar que as acusações contra o jogador são falsas. Em uma sequência publicada nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (17), ela ainda afirmou que os rumores estão lhe dando "gastura".>

"Antes que digam qualquer coisa, realmente eu não tenho nada a ver, só que tá me dando uma gastura. E quando é um assunto falado na internet inteira, eu entendo que aqui na internet a gente fala sobre os assuntos que estão sendo falados", iniciou Shantal, se antecipando a possíveis críticas por seu pronunciamento.>

Shantal Verdelho (com o celular na mão) é amiga de Bruna Biancardi (com o casaco rosa amarrado) Crédito: Reprodução/Instagram

"Essa história de resenha, e que o cara tava lá com um monte de mulher, tá tão na cara que é mentira! Tá me dando uma agonia. Tá todo mundo [falando] 'rolou, sim', e colocando em risco uma família. O máximo que teve ter acontecido ali é ter chegado uma mulherada para uma resenha, e ele já estava de saída, e cruzou [com as mulheres] num corredor", continuou.>

Amiga de Bruna Biancardi, ela pediu empatia aos seguidores. "Por trás das coisas existem pessoas, seres humanos. As pessoas têm que pensar muito na hora de passar uma fofoca para frente, e outras querendo ganhar fama de uma história. Tem uma família por trás, e isso é uma coisa muito grande", falou.>

Shantal, que é casada com o modelo Mateus Verdelho, se colocou no lugar de Biancardi. "Você tem certeza de que é mentira, mas só pelo fato das pessoas ficarem te julgando o tempo todo, isso estremece um pouco a relação. Não tem como isso não interferir no seu dia, no seu relacionamento", disse.>

"Vamos supor que agora todo mundo resolve inventar que Mateus me traiu ontem, sendo que ele estava comigo. Mesmo assim toda a falácia e pressão iriam dar uma estremecida", completou a influenciadora, que aproveitou ainda para mandar um recado aos seguidores.>