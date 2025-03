FESTA EM SÍTIO

Mãe de suposta filha de Neymar detona craque após polêmica: 'Triste'

Gabriella Gáspár se pronunciou sobre nova treta envolvendo o jogador e disse que segue aguardando o teste de paternidade

A modelo húngara Gabriella Gaspar, que diz ter uma filha com Neymar, se pronunciou sobre a mais recente polêmica envolvendo o camisa 10 do Santos . Ela criticou o craque por pagar R$ 20 mil a uma prostituta , mas se negar, segundo ela, a bancar a passagem da filha, Jazmin Zoé, de 11 anos, para o Brasil, para a realização de um teste de DNA.>

O jogador teria participado de uma festa privada na semana passada, em uma chácara no interior de São Paulo. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a modelo Any Awuada disse que o craque traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada. Ela afirmou que foi uma das “escolhidas” pelo craque e foi para cama com o atacante. Também falou que recebeu R$ 20 mil para comparecer ao evento e supostamente dividir momentos íntimos com o atleta.>