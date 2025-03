COM MAVIE

Em meio a suposta traição de Neymar, Bruna Biancardi recebe amigas para 'noite de arte'

Influenciadora passou o dia pintando taças com amigas e crianças

Em meio aos rumores sobre a suposta nova traição de Neymar, Bruna Biancardi reuniu as amigas para um programa diferente: fazer arte - literalmente. A influenciadora apareceu nas redes sociais, no último domingo (16), pintando taças. Em uma das imagens, ela aparece com Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador do Santos, no colo.>