POLÊMICA

Modelo que diz ter feito sexo com Neymar revela quanto tempo o craque 'durou'

Any Awuada alega que se relacionou com o jogador durante "festinha" em uma chácara no interior de São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2025 às 14:14

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

"Quanto tempo o Neymar durou? Fala a verdade", questionou um seguidor. "Depende o que é durar para você. O que é durar para você? Mas, assim, duas músicas, acabou o show", falou Any.>

O NEYMA pic.twitter.com/lSkAQMZ63M — O Santos ainda me mata 100% Jesus (@_osamm) March 16, 2025

A modelo ainda afirmou que foi 100% sincera e revelou um vídeo publicado nos Melhores Amigos do Instagram. "Como já tinha um vídeo circulando, com a minha carinha bem plena, melhor do que eu ficar quieta e deixar todo mundo falar o que bem quiser, era eu explicar realmente explicar o que aconteceu. ‘Ah, mas não sei o que’, ‘ah, mas você explanou’. Gente, já estava explanado. Eu tinha postado um vídeo nos meus melhores amigos, e já estava rodando", disse.>

Any também comentou sobre a possibilidade de ter feito sexo com o sósia de Neymar, que publicou um vídeo dentro de um helicóptero após a polêmica. "Ele não emprestaria o helicóptero para o sósia, não, e, com certeza se fosse o sósia, poderia celular", afirmou.>

Em entrevista ao programa Fofocalizando, na última sexta-feira (14), a modelo disse que Neymar traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante uma festinha repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.>