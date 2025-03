SUPOSTA TRAIÇÃO

Neymar transou com duas mulheres durante festinha, diz modelo

A modelo Any Awuada contou que ela foi uma das “escolhidas” pelo craque

Neymar viu seu nome envolvido em mais uma polêmica após ter supostamente participado de uma festinha repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Em entrevista ao programa Fofocalizando, a modelo Any Awuada disse que o craque traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada. >

A modelo contou que ela foi uma das “escolhidas” pelo craque e foi para cama com o jogador na manhã da última terça-feira (12). Questionada se havia feito sexo com o jogador, Awuada confirmou e afirmou que não foi a única a se relacionar.>

O nome de Neymar bombou nas redes sociais após o helicóptero do jogador ter sido visto em um sítio no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10), durante a festinha privada com a presença de diversas mulheres. A assessoria do atacante, porém, nega a participação do jogador no evento.>