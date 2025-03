FLAGRA

Festa de Neymar com prostitutas teria sido interrompida por chegada de esposa

A esposa de um dos organizadores teria chegado ao local e encontrado os convidados com garotas de programa

A festa no sítio que contou com a presença de Neymar e mais de dez prostitutas teria sido interrompida antes do horário especulado pela chegada da esposa de um dos organizadores. Com esposas e funcionárias barradas do evento, a cônjuge teria chegado à festa e se incomodado com a situação.>