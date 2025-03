DESMENTIU

Pai de Neymar nega que tenha comprado vídeo de filho entrando em quarto com garotas de programa

Jornalista Léo Dias disse ao vivo que lhe foi oferecido a gravação por R$ 50 mil

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 18:43

Neymar pai ao lado de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar viu seu nome envolvido em mais uma polêmica após ter supostamente participado de uma festinha repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Após convidar uma modelo que estaria presente na festa para contar sobre momentos íntimos com o jogador, o jornalista Léo Dias afirmou que o pai do atleta comprou um vídeo em que Neymar aparece entrando em um quarto acompanhado de duas garotas de programa. O empresário nega.>

"Nos foi oferecido em que Neymar aparecia indo para um quarto com duas meninas", começou o apresentador. "Esse vídeo nos foi oferecido por R$ 50 mil. Nós chegamos a fazer o depósito desse valor, mas o pai do Neymar depositou R$ 80 mil, impedindo que esse vídeo chegasse as nossas mãos", afirmou o jornalista.>

mais um capítulo da novela neymar pic.twitter.com/hW9EVxJ7n3 — out of context brasileirão (@oocbrsao) March 14, 2025

Durante a exibição do programa Fofocalizando, do SBT, Neymar Pai enviou um áudio para ao vivo, nesta sexta-feira (14), desmentindo a informação. "Pergunte para ela, só meu amigo, onde está o pix? Fala para ela mostrar o vídeo. Pode vender, é para vocês comprarem o vídeo dela. Comprem o vídeo que ela tem, porque eu não paguei nada para ela. Simples assim", disse o pai de Neymar.>

O nome de Neymar bombou nas redes sociais após o helicóptero do jogador ter sido visto em um sítio no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10), durante a festinha privada com a presença de diversas mulheres. A assessoria do atacante, porém, nega a participação do jogador no evento. >

"Essa informação não confere. Inclusive, o portal foi informado de que o Neymar Jr. não estava presente no local. Quanto ao helicóptero, ele pode ser visto em vários lugares, pois é frequentemente emprestado a amigos e familiares", informou o estafe do atleta.>