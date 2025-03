A POLÊMICA CONTINUA

Suposto affair de Neymar diz que político 'famoso e casado' participou de festinha

Any Awuada deu mais detalhes sobre a noitada em um sítio em Araçoiaba da Serra (SP)

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2025 às 14:30

Neymar e Any Awuada Crédito: Reprodução I X

Any Awuada deu mais detalhes sobre a festinha na qual teria se relacionado sexualmente com Neymar. Em entrevista para o podcast LinkVip, na última segunda-feira (17), a criadora de conteúdo adulto garantiu que um político casado também estava no evento, em um sítio em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.>

"Tinha político, que eu prefiro não citar nome que eu reconheci. Um político famoso e casado", disse a modelo após ser questionada se alguma outra celebridade teria comparecido ao evento, além de Neymar.>

Durante a entrevista, Any Awuada também afirmou que o craque não utilizou camisinha para fazer sexo com ela e outra mulher presente no evento. Segundo a acompanhante, ele sou uma espécie de adesivo não reconhecido pela Anvisa.>

A criadora de conteúdo adulto ainda falou que uma amiga tentou engravidar do camisa 10 do Santos. "Logo após ele [ejacular] no meu rosto, eu fui ao banheiro com outra menina e a outra menina tentou", disse. O apresentador Bruno Tálamo demonstrou não entender bem o que a mulher contou, e então Gizelly Bicalho esclareceu.>