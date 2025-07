MISTÉRIO DO CASCÃO

Alergia à água: condição real ou desculpa para não tomar banho?

Descubra os sintomas, as possíveis causas e os tratamentos dessa misteriosa reação do corpo

Esta é uma reação do corpo ativada pelo contato da água com a pele, desencadeando uma resposta imunológica anormal. Para as pessoas afetadas, a água, em vez de refrescar, torna-se um gatilho para desconfortos significativos e, às vezes, até dolorosos.>