O que significa quando há garrafas cheias de água na frente de casa?

Conheça o motivo curioso das garrafas d'água em casas na Itália

Contrariando a intuição, as garrafas não têm relação com a umidade do ar ou oferta de água potável. Elas são usadas o ano inteiro, independentemente da estação. O objetivo é evitar que animais marquem território, especialmente em cantos e fachadas.>